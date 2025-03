Unieuro, due punti che danno ossigeno ma serve un’alternativa a Perkovic in attacco

Una vittoria che fa respirare dopo avere trattenuto il fiato in gola per 40, lunghissimi minuti vissuti in continua altalena. L’Unieuro conquista a Vigevano due punti resi ancor più preziosi dal momento in cui i biancorossi hanno affrontato l’impegno. Vincere era diventato un obbligo dopo il tonfo casalingo con Nardò per non perdere contatto con il treno dei play-off. Quelli cui direttamente accedono le formazioni che a fine aprile giungeranno tra il secondo e il settimo posto e che con un altro ko si sarebbe pericolosamente allontanato.

Giunta al Pala Elachem con il ronzio in testa del passo falso di pochi giorni prima e un decimo posto in graduatoria molto poco rassicurante, la Pallacanestro 2.015 ha sofferto tantissimo, ma alla fine ha ottenuto ciò di cui aveva bisogno, risalendo due posizioni sino alla provvisoria ottava piazza. Per ora va bene così, i rischi dell’impegno superavano di gran lunga i benefici che Forlì avrebbe potuto trarne e, adesso, l’attenzione va immediatamente posta sul match casalingo di domenica con Cremona per guadagnare altre posizioni approfittando dei continui scontri diretti che il calendario propone. Su tutti Avellino-Fortitudo e Pesaro-Rieti.