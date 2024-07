Unieuro, dopo Cinciarini ecco l’idea Brooks

Se le “big”, o aspiranti tali, iniziano a giocare duro sul mercato americano, assicurandosi pezzi pregiatissimi quali ad esempio l’ex bresciano Kenny Gabriel (alla Fortitudo Bologna), Tyrus McGee (a Cantù), Mark Ogden (a Brindisi) e Robert Johnson (a Rimini), l’Unieuro non vuole essere da meno e prova a fare anch’essa la voce grossa.

Forlì su Brooks

Il primo giocatore sul quale Forlì sta spingendo forte in queste ore è reduce, infatti, dalla vittoria dell’ultimo campionato di A2. Si tratta della guardia del 1998 di Trieste, Eli Brooks: 14.6 punti di media complessivi con oltre il 50% da due e il 33.6% da tre nelle 43 partite giocate con i giuliani, ma anche buonissime cifre a rimbalzo per un ragazzo di appena 1.85 (5.7 conquistati di media) e negli assist per i compagni (3.4). Statistica, quest’ultima, che dimostra come, alla bisogna, possa anche ricoprire il ruolo di play nello scacchiere di coach Antimo Martino. Il profilo che il tecnico cerca per la sua nuova creatura.

Ancora non è tempo di firme tra il club di viale Corridoni e il prodotto di Michigan University, ma Brooks non resterà in A a Trieste e l’Unieuro Forlì, con l’offerta avanzata in questi giorni pare in pole position per assicurarselo. E.P.

