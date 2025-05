Unieuro, domenica via ai play-off contro Cividale

Si conclude stasera la serie dei play-in che sono stati introdotti quest’anno dalla Lega Basket e hanno subito sconvolto le posizioni ottenute al termine della regular season. Brindisi ha infatti vinto prima ad Avellino e poi a Verona, guadagnandosi il quarto di finale contro RivieraBanca Rimini. Visto che la vittoria di Pesaro contro Torino è arrivata sul campo neutro di Forlì, si può dire che finora nessuno abbia vinto in casa. Ci proverà stasera la Fortitudo in una sfida dal passato glorioso contro Pesaro: in palio il lasciapassare per i quarti di finale dove ad attendere la vincitrice ci sarà un’altra nobile decaduta come Cantù. Sempre nella stessa parte del tabellone, già definito l’incrocio tra Rieti e Urania Milano.

Nel week-end al via i quarti di finale. Le due romagnole, inserite nella parte alta del tabellone, scendono sul parquet entrambe domenica: Rbr al Flaminio con la Valtur e l’Unieuro a Cividale. Garadue sugli stessi campi martedì 13, poi da venerdì 16 la serie (al meglio delle cinque sfide), si sposterà a Brindisi e a Forlì.