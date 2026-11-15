Unieuro, disco rosso a Caserta (91-79)

PROVALUE JUVECASERTA-UNIEURO FORLI’ 91-79 (21-20, 43-33, 73-60, 91-79)
PROVALUE JUVECASERTA: Nwaofom NE, Sorbo, Hadzic 7, Henry 10, Laganà 3, D’Argenzio 17, Brambilla 2, Terry, Seck 10, Lo Biondo 19, Nobile 14, Johnson 9. Coach: Lardo.
UNIEURO FORLI’: Berdini 6, Santos Silva NE, Mian 12, Gaspardo 10, Costabile, Perkovic 12, Pascolo 6, Zanetti 10, Josovic 3, Ceccato 15, Pinza 5. Coach: Nanni.
ARBITRI: Tirozzi di Bologna, Terranova di Ferrara e Morassutti di Gradisca D’Isonzo.
NOTE: fallo tecnico a coach Nanni a 2:45 dalla fine del terzo quarto.
Niente fa fare per l’Unieuro (91-79). Forlì, nuovamente priva di Santos Silva, si arrende a una Caserta che prende il largo nel secondo quarto. Per i campani top scorer Lo Biondo con 19 punti. In casa biancorossa da segnalare i 15 punti di Ceccato e i 7 rimbalzi (con 6 punti) di Berdini. Doppia cifra per Mian (12), Perkovic (12), Gaspardo (10) e Zanetti (10).