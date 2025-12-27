Unieuro, Del Chiaro in uscita: ecco dove può andare

Mentre l’Unieuro di Antimo Martino prepara la difficile e delicata trasferta di domani a Bergamo, è il mercato a tenere banco in casa Forlì. Dopo l’innesto di Deshawn Stephens serve sfoltire il reparto lunghi e per Angelo Del Chiaro, ormai fuori dal progetto tecnico dell’allenatore, si cerca una collocazione che sia accettata dal giocatore (aspetto non secondario) e che permetta alla società di sgravarsi della restante fetta di contratto del classe 2001 toscano.

Sfumata prima la pista Rieti, pare anche per la contrarietà di Del Chiaro, poi quella legata alla Fortitudo, al momento sarebbero aperti due spiragli. Il primo è un suo possibile ritorno a Pistoia, dove farebbe nuovamente coppia con Daniele Magro. Invece il secondo è legato a Roseto, attualmente ultima in classifica, che dietro a Jalen Cannon ha i poco convincenti Landi e Tsetserukou. Solo una volta sciolto questo nodo e ceduto il pivot toscano, l’Unieuro penserà a un inserimento, necessario, nel reparto esterni.