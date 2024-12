Unieuro, Dawson migliora e dalla prossima settimana torna ad allenarsi

Shawn Dawson migliora e la prossima settimana tornerà a lavorare con il pallone. Lo annuncia l’Unieuro in una nota: “Pallacanestro Forlì 2.015, in merito alle condizioni dell’atleta Shawn Dawson, comunica che le recenti indagini radiografiche hanno evidenziato un quadro in netto miglioramento riguardo l’edema osseo a livello femoro rotuleo riscontrato in precedenza. Il giocatore prosegue pertanto con il piano di terapia medica e fisioterapica concertato con lo staff medico biancorosso e dalla prossima settimana potrà tornare a lavorare in palestra con la palla”.