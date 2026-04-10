Unieuro, dal presidente Nicosanti un appello ai tifosi e alla città: “Stringiamoci attorno alla squadra”

Il presidente della Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti lancia la volata verso la salvezza: “Mancano 3 giornate alla fine del campionato e andiamo incontro a 3 partite estremamente importanti e complicate. Oggi siamo arbitri del nostro destino e dobbiamo guardare a noi stessi. Le partite saranno complicate sia per la qualità degli avversari sia perchè sono tutti in lotta per i propri obiettivi. Dobbiamo essere onesti, non pensavamo di trovarci in questa situazione ad inizio stagione, ma ci siamo ed oggi è inutile fare bilanci. Oggi dobbiamo essere concentrati su queste 3 partite e vincerne il più possibile. Lancio un appello a tutti, città e tifosi compresi. Mi appello alle tante persone e alle tante Istituzioni che ci hanno accompagnati in questi anni, affinché si stringano attorno alla squadra in campo e che ciascuno faccia il proprio, qui a Forlì, una città che ama il basket. Una parte dello spettacolo lo fanno anche le tifoserie con tutto ciò che ruota attorno al campo. In casa avremo 250 ospiti di Livorno e poi la Fortitudo. Tutti capiscano che questo è un momento importante per cercare di finire nel migliore dei modi un campionato complicato. Oggi focus su Livorno, Pesaro e Fortitudo, ciascuno per il proprio ruolo e per le proprie responsabilità. A fine campionato faremo poi i bilanci con quanto fatto negli anni e in questa stagione, ma oggi dobbiamo concentrarci tutti su queste tre partite”.