Unieuro da applausi, ma la spunta Livorno (87-92)

Unieuro Forlì-Libertas Livorno 87-92
UNIEURO: Berdini 6 (3/8, 0/5), Pinza 5 (0/1, 1/2), Mian 11 (3/7 da tre), Zanetti 1 (0/1 da tre), Gaspardo ne, Santos-Silva 23 (7/11), Cappabianca ne, Perkovic 9 (2/5, 1/4), Pascolo 1 (0/1), Josovic 6 (½, 1/3), Ceccato 25 (1/3, 4/10). All.: Nanni.
LIBERTAS: Penna 14 (2/4, 2/4), Graves 8 (3/6, 0/5), Tiby 20 (4/7, 2/5), Piccoli 11 (1/1, 3/4), Vildera 12 (5/6), Gaeta ne, Valentini 6 (2/4 da tre), Tozzi 8 (¼, 2/3), Cournooh 5 (2/3, 0/2), Possamai, Filoni 8 (½, 2/2), Sakine ne. All.: Diana.
ARBITRI: Barbiero, Bonotto e Calella.
PARZIALI: 19-31, 41-57, 64-80
TIRI LIBERI Unieuro 29/40 , Libertas 15/23 .
TIRI DA TRE PUNTI: Unieuro 10/32 , Libertas 13/29.
NOTE: fallo tecnico a Nanni al 24’26”. Uscito per 5 falli Vildera al 34’40”.
Uno spettacolo d’alta quota, con l’Unieuro che cade con onore (87-92) contro la capolista Livorno. Una prova da applausi di Forlì, che senza Gaspardo ha lottato fino alla fine risalendo dal 20 del secondoì quarto e sfiorando la clamorosa rimonta.