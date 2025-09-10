Unieuro-Cividale: i biglietti per la semifinale di Supercoppa a Ravenna

Su disposizione della Prefettura, in vista della semifinale di Supercoppa LNP 2025 Gesteco Cividale-Unieuro Forlì, in programma venerdì 12 settembre alle ore 17 al Pala De Andrè di Ravenna, sarà possibile acquistare i biglietti esclusivamente on line, sul circuito Ticketone all’indirizzo web https://www.ticketone.it/artist/lega-nazionale-pallacanestro/.

Per la gara di semifinale UEB Gesteco Cividale - Unieuro Forlì, la biglietteria online sarà aperta fino alle ore 19 di giovedì 11 settembre.

Per l’eventuale gara di finale, la biglietteria online aprirà un’ora dopo il termine della semifinale e rimarrà operativa fino alle ore 14.00 di domenica 14 settembre.

Si precisa che le biglietterie del Pala De Andrè rimarranno chiuse e che all’ingresso del palasport verrà verificata la corrispondenza del nome stampato sul biglietto con un documento d’identità.

