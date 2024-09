Unieuro, Cinciarini a -4 da quota mille punti in biancorosso: “A Cividale dobbiamo farci trovare pronti”

Inizia con l’insidiosa trasferta di Cividale del Friuli la stagione 2024/25 della Pallacanestro Forlì 2.015, con il capitano Daniele Cinciarini a soli 4 punti dai 1.000 segnati in maglia biancorossa.

Così Daniele Cinciarini: “Ci apprestiamo ad iniziare il campionato con una trasferta difficile, su un campo come quello di Cividale. Abbiamo archiviato il precampionato e la partita di Supercoppa, utili per conoscerci, ma ora si comincia a fare sul serio. In palio ci saranno i due punti e ogni partita sarà importante. Ci stiamo preparando ad un campionato impegnativo, con tanti turni infrasettimanali, ma ora occhi tutti puntati su Cividale, avversario giovane, con qualche elemento d’esperienza. Una squadra ben allenata da coach Pillastrini e un ambiente molto carico e sportivo. Troveremo un ambiente molto caldo, noi ci dovremo far trovare pronti. Io, in qualità di capitano, conto sull’apporto di tutti. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.

Palla a due al PalaGesteco domenica 29 settembre 13 gennaio alle 18.00. Arbitrano Foti, Barbiero e Berlangieri.