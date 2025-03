Unieuro, chi ricorda Dreliozis e Maslarinos?

Era ancora il 20° secolo, il “vecchio millennio” quando per l’ultima volta si sono affrontate a Pesaro in una partita di campionato, in quella che una volta si chiamava Adriatic Arena e che era stata inaugurata meno di tre anni prima, la storica Scavolini e Forlì.

È passata un’era geologica in termini sportivi da allora e domani sera alle 20 la Pallacanestro 2.015 riporta la città di San Mercuriale dentro la cosiddetta “Astronave” per un sabato davvero speciale, che sa d’antico, ma anche di futuro.

Il recupero del match con la Carpegna Prosciutto di coach Spiro Leka ha comunque un gancio tra passato e presente. Quella partita, che Pesaro vinse 94-76 bissando il successo dell’andata in casa forlivese, vedeva seduto sulla panchina dell’allora Carne Montana come head coach, l’attuale general manager dei romagnoli, Renato Pasquali. Con lui in campo “Sugar” Richardson e la coppia Rodney Monroe-Haris Mujezinovic che pur andando a referto con 49 punti non fu sufficiente per avere la meglio su una corazzata (andata in A ma solo attraverso i diritti di Gorizia) che metteva a disposizione di Giancarlo Sacco gli ex forlivesi Attruia e Moltedo oltre a Magnifico, Malaventura, Maggioli, Paolo Conti, Tony Dawson e Peter Guarasci.

Altri tempi, altro basket e ancora più indietro bisogna andare per trovare l’ultimo successo di Forlì a Pesaro: risale all’ultimissima stagione disputata dai romagnoli in serie A, il 1996-1997.

L’8 dicembre del 1996 proprio all’attuale Vitrifrigo Arena, Stefano Pillastrini fece l’impresa andando a vincere 96-82 con “la pulce” Greg Grant a 27 punti, e una prova corale che a “Riccio” Ragazzi (15) e Max Monti (17) vide aggiungersi ad alti livelli i tanto discussi greci Dreliozis (17) e Maslarinos (16). Forlì retrocesse comunque, la Scavolini di Vincenzo Esposito si salvò per due soli punti e domani si riparte, con l’Unieuro che ha ben chiaro come una vittoria attesa da quasi 30 anni le darebbe uno slancio pazzesco in campionato e allontanerebbe da lei quasi definitivamente una Carpegna Prosciutto già battuta di 21 all’andata e sotto di due punti in classifica.

Victoria Libertas che sarà mossa da grande furore agonistico dopo avere perso tre gare in fila che ne hanno arrestato l’escalation d’inizio 2025, ma che pare certo non avrà a disposizione Lorenzo Bucarelli. L’ala, infortunatasi alla mano sinistra, è in recupero, ma si parla di un rientro venerdì prossimo al Flaminio nel derby con Rimini.

