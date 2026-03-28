Unieuro, che tegola: perde Harper e deve tornare sul mercato

FORLÌ. Proprio quando il sereno sembrava essere tornato sull’Unieuro e sul suo campionato riappaiono nuvole nerissime. Domani a Scafati la squadra biancorossa sarà priva sia del proprio capitano Riccardo Tavernelli, alle prese con la sublussazione all’anulare della mano destra, sia di Demonte Harper, sulla cui stagione rischia di arrivare uno stop prolungato se non, addirittura, definitivo.

La guardia-ala di Nashville ha accusato, dopo il match vinto con Avellino, un problema al tendine d’Achille sul quale farà luce a inizio settimana una risonanza magnetica, ma che preoccupa e non poco staff tecnico e società. Coach Antimo Martino potrebbe essere privo del suo straniero per le gare decisive ai fini della salvezza diretta (a partire da quella di sabato prossimo in casa con Roseto) e il club è costretto giocoforza a sondare il mercato per trovare quanto prima possibile un giocatore in gradi di rimpiazzare Harper, temporaneamente o definitivamente.