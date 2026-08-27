Unieuro-Cento: per il “Memorial Ulivi” ingresso gratis con biglietto nominale

La Pallacanestro Forlì 2.015, al “Memorial Ulivi” in programma all’Unieuro Arena domenica 30 agosto alle ore 20 contro la Sella Cento, comunica quanto segue:

Su indicazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive è stato disposto l’obbligo di acquisto del biglietto nominale presso la biglietteria dell’Unieuro Arena per tutti i tifosi che vorranno assistere all’incontro, i quali dovranno quindi fornire le proprie generalità per poter procedere all’acquisto del tagliando. I residenti in provincia di Ferrara possono acquistare il biglietto online su Vivaticket fino alle 19 di Sabato 29 Agosto.

Il biglietto sarà gratuito con la possibilità, per chi lo desidera, di fare un’offerta libera all’associazione “Ettore, un sorriso per l’Africa”; l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per favorire la ristrutturazione del centro sanitario di Kisawasawa, in Tanzania.

Sarà possibile acquistare il tagliando presso la sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in Viale Corridoni 10 nei giorni precedenti alla gara.

Per evitare code e attese presso la biglietteria dell’Unieuro Arena, è inoltre possibile richiedere il biglietto tramite email, inviando a info@pallacanestroforli2015.it una copia fronte e retro della propria carta d’identità (non sarà accettata la patente di guida). Il biglietto verrà successivamente inviato via email.

Per chi desiderasse acquistare il biglietto il giorno della partita, la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta dalle ore 18:45.

L’ingresso da cui entrare, unico per tutti i tifosi, sarà quello del parterre; i biglietti non saranno numerati e ogni tifoso potrà sedersi dove vorrà.

Per l’occasione saranno distribuite, al prezzo di costo di 5 euro, numerose magliette dedicate all’evento, fino ad esaurimento scorte.