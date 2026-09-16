Unieuro-Cento: il debutto casalingo di Forlì in campionato anticipato a sabato 3 ottobre e cambiano altre tre gare

Il campionato di A2 2026-2027 è ormai alle porte e cambiano alcune date degli incontri casalinghi dell’Unieuro per esigenze di ordine pubblico legate allo svolgimento degli eventi presso la Fiera di Forlì.
Il debutto all’Unieuro Arena contro la Sella Cento, originariamente previsto per domenica 4 ottobre, sarà anticipato a sabato 3 ottobre con palla a due alle ore 20:30.
La gara contro la Libertas Livorno, originariamente prevista per domenica 25 ottobre alle ore 18, si disputerà nella stessa giornata ma con palla a due posticipata alle ore 20.
La gara contro la Gemini Mestre, originariamente prevista per domenica 22 novembre alle ore 18, si disputerà nella stessa giornata ma con palla a due posticipata alle ore 20.
La gara contro la Valtur Brindisi, originariamente prevista per domenica 21 febbraio alle ore 18, verrà anticipata a sabato 20 febbraio con palla a due alle ore 20:30.