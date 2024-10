Unieuro carica ad Avellino, coach Martino: “Vogliamo la prima vittoria esterna”

In cerca di conferme in Campania. La sesta giornata di campionato mette l’Unieuro Forlì sul pullman per Avellino, squadra appaiata in classifica nel gruppone a quota 6 punti. Palla a due domenica 20 ottobre alle 18.00 al PalaDelMauro di Avellino. Arbitrano Cassina, Giovannetti e Rezzoagli.

Così il coach Antimo Martino: “Andiamo ad Avellino con il forte desiderio di provare ad ottenere la prima vittoria esterna della stagione anche se abbiamo la consapevolezza di affrontare una squadra che sta facendo molto bene. Avellino ha il vantaggio di aver mantenuto in parte un nucleo storico della promozione aggiungendo due stranieri funzionali al sistema e sfruttando le qualità e la pericolosità offensiva di un giocatore come Mussini. Per quanto ci riguarda dobbiamo ripartire dall’approccio difensivo e dall’intensità messa in campo sui due lati del campo contro Pesaro e giocare con grande determinazione per tutto l’arco dei 40 minuti.”

Matteo Parravicini analizza la sfida: “Nonostante sia una neopromossa, Avellino ha già dimostrato tanta solidità e di saper affrontare questo campionato. Sarà sicuramente una partita complicata. Noi, dal canto nostro, sappiamo a quale punto della nostra crescita ci troviamo, siamo consapevoli delle nostre capacità e sappiamo che per crescere ulteriormente abbiamo bisogno di trovare i primi punti fuori casa, in un campo sicuramente difficile, ma abbiamo veramente tanta voglia di compiere questo ulteriore step in avanti.”