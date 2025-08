Unieuro, cancellazione choc al quadrangolare di Riccione VIDEO

In principio c’erano i divieti di trasferta, poi arrivarono le gare a porte chiuse, ma adesso la pallacanestro “sorvegliata” dalle Questure entra in una nuova, tanto scioccante quanto preoccupante, dimensione. Potrà rivelarsi un episodio isolato e ci auguriamo vivamente lo resti, ma quello ratificato nella tarda serata di sabato e reso pubblico dai Dolphins Riccione sui propri canali social, crea un precedente pesantissimo e allarmante: la Pallacanestro 2.015 Forlì è stata esclusa dal torneo di preparazione estiva “Riccione Basket Cup” in programma il 22 e 23 agosto (ora anche il 21) alla Play Hall riccionese «su suggerimento della Questura di Rimini per ragioni di ordine pubblico».

Esclusa dall’evento la squadra, non la tifoseria biancorossa come si poteva legittimamente immaginare da quando il programma definitivo del quadrangolare con Cividale (teorica avversaria dell’Unieuro), Fortitudo Bologna e Vuelle Pesaro, era stato annunciato il 18 giugno scorso, ovvero venti giorni dopo gli scontri tra tifosi a Rimini prima di garadue di semifinale tra Rbr e Forlì. Episodio gravissimo che portò a terminare al Pala Galassi e a porte chiuse per due gare, il derby play-off.

Con questo provvedimento, reso noto agli organizzatori del torneo, ma sino a ieri non ancora comunicato ufficialmente per iscritto dalla Questura di Rimini alla Pallacanestro 2.015, si va addirittura oltre l’ipotesi di vietare ai forlivesi l’accesso al palazzetto riccionese, ossia di tornare in provincia di Rimini dopo quell’episodio per il quale si attende ancora l’emissione degli inevitabili daspo per i protagonisti degli scontri. Il divieto, per la prima volta, si estende ora a una squadra intera e, quindi, a una società.

Forlì attende di ricevere la nota ufficiale prima di esprimersi al riguardo, annunciando però amaramente che lo farà e intento cerca in fretta e furia alternative agli impegni di preparazione al campionato. Non è semplice avendo quasi tutti gli altri club già fissato i propri impegni, e nel proprio diritto non scritto ma effettivo di allenatore, Antimo Martino un danno lo subisce. Si cerca, comunque, di incastrare nella preseason una partita a Bologna con la Virtus. Quasi sicuramente a porte chiuse, intendiamoci sin d’ora...

Intanto il tanto atteso quadrangolare della Play Hall diventa un triangolare. Tre partite una a sera alle 20.30. Giovedì 21 si giocherà Cividale-Pesaro, venerdì 22 Fortitudo Bologna-Cividale e sabato 23 VL Pesaro-Fortitudo. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket e i bambini del minibasket dei Dolphins entreranno gratis. Restano tanta amarezza e una “prima volta” che per il bene dello sport ci auguriamo non abbia mai più repliche, ma se è vero che la partecipazione di Forlì alla “Riccione Cup” era stata concordata pochi giorni prima che accadessero i fatti di Rimini, stupisce il troppo tempo passato per assumere una decisione che fa male a tutti.