Unieuro, c’è Magro sotto canestro

Mancava solo l’ufficializzazione ed è arrivata oggi: ecco un rinforzo sotto i tabelloni verso le gare che valgono una stagione. La Pallacanestro Forlì 2.015 in una nota comunica il raggiungimento dell’accordo con l’esperto pivot di 208 cm, classe 1987, Daniele Magro, che indosserà la canotta numero 15 e che nel pomeriggio odierno ha sostenuto il primo allenamento con i compagni.

Prelevato dalla JuVi Cremona, dove ha contribuito al conseguimento dell’obiettivo playoff, Magro, nato a Padova 14 aprile 1987, entra fin da piccolo nei radar della Pallacanestro Treviso, dove compie la trafila delle giovanili. I successi arrivano con la maglia dell’Olimpia Milano. Il nuovo pivot biancorosso è campione d’Italia nella stagione 2015/16 e, lo stesso anno, conquista anche la Coppa Italia. Successivamente, con la maglia di Sassari, arrivano anche la FIBA Europe Cup 2018/19 e la Coppa Italia 2019, mentre nel 2021 Daniele Magro vince con la maglia di Pistoia la Supercoppa LNP. Nel biennio 2012-2014 per Magro arriva anche la chiamata della Nazionale. Il neo pivot biancorosso ha infatti collezionato 12 presenze con la canotta della Nazionale Sperimentale e 40 con la Nazionale. Nella passata stagione, Magro alzò il proprio rendimento ai playoff, contribuendo fattivamente alla straordinaria cavalcata dei toscani verso la Serie A. Quest’anno, nel girone verde, ha viaggiato a 7 punti e 4 rimbalzi di media, toccando diverse volte la doppia cifra, soprattutto in occasione di vittorie importanti per Cremona, come quelle contro Treviglio, Chiusi, Latina e Urania Milano. Il suo high stagionale è rappresentato dai 13 punti segnati contro Trapani, mentre la sua migliore prestazione è quella registrata lo scorso 17 marzo, a Chiusi, dove ha contribuito con 12 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate, alla vittoria che ha qualificato la JuVi ai playoff.