Unieuro, c’è Magro nel mirino e Camara resta un nome caldo

Mentre l’Unieuro si è ritrovata in palestra già lunedì per preparare il match pre-pasquale che sabato la vedrà ospitare la JuVi Cremona appena sconfitta a domicilio da Rimini nel posticipo della sesta giornata della fase A orologio, in società stanno cercando di stringere i tempi nell’auspicio di poter inserire un lungo nel roster per le partite decisive del campionato. Il conto alla rovescia è scattato, mancano dieci giorni alla chiusura definitiva del mercato e probabilmente proprio sabato si capirà se la Pallacanestro 2.015 può ancora battere con successo qualche pista e quale.

A Cremona gioca, infatti, l’esperto Daniele Magro, che lunedì sera è partito in quintetto base contro RivieraBanca. Da tempo è un nome nel mirino sia di Forlì sia della Fortitudo Bologna (che stando ai rumors vorrebbe inserire anche una guardia) ed è una regola non scritta di tutte le campagne acquisti evitare impegni in campo a un atleta in imminente partenza. Tanto più se la direzione fosse la Romagna.

Morale: se sabato Magro giocherà contro la squadra di Martino, allora difficilmente lo si potrà poi vedere in biancorosso la settimana successiva. Se non dovesse scendere in campo, sarebbe indizio di un suo trasferimento.

Forse proprio all’Unieuro che, però, sabato non ha letto il nome di Gora Camara nella lista dei giocatori a referto di Treviso nella vittoriosa trasferta a Pistoia. E se il “niet” opposto dalla società veneta alla sua partenza fosse stato solo temporaneo? Forlì ci spera ancora.