Unieuro alla deriva: la Apu Old Wild West Udine le infligge una severa punizione (84-75)

Non ci si può fidare di questa Unieuro. Che tre giorni dopo la grande rimonta vincente contro Orzinuovi va a perdere in modo netto e fragoroso a Udine: 84-75. Mai in partita la squadra di Martino, che approccia malissimo il match, resta in partita 4 minuti (fino al 9-7) e poi si fa da parte senza colpo ferire: parziale di 18-5 e tabellone che dopo 9 minuti segna 27-12. La deriva è solo all’inizio perché una tripla di Da Ros vale il 38-16, con Udine a segnare 11 punti in meno di due minuti del secondo periodo. Udine arriva anche a +23 prima che Forlì con un po’ di amor proprio inizi a difendere e a fare canestro, risalendo fino al 50-34 dell’intervallo lungo. Ma la serata è nerissima e interminabile: Udine fa allenamento, chiudendo il 3° quarto sul 72-47 e poi gestendo con serenità il vantaggio, mentre Forlì costruisce male, tira peggio e, a parte Gaspardo, non fa mai canestro. Finisce 84-75: Martino e il suo staff avranno tanto da riflettere in questi giorni.