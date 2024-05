Unieuro a Vigevano per garatre. Martino: “Pollone? Valuteremo prima della partita”

A caccia della vittoria del 3-0 per chiudere subito la serie. Unieuro Forlì pronta a scendere in campo al PalaElachem in vista di gara 3 dei quarti di finale playoff contro Vigevano (ore 21). I biancorossi arrivano in Lombardia forti delle due vittorie nei primi due incontri della serie, ma certi e consapevoli che sul campo lomellino serviranno massima attenzione e determinazione. Introduce il match coach Antimo Martino: “Ritrovarci sul 2-0 dopo le prime due gare casalinghe era il nostro obiettivo e questo ci mette nelle migliori condizioni e ci permette di preparare al meglio gara 3, che avrà delle difficoltà superiori, dovendola giocare in trasferta, e che sicuramente presenterà contenuti diversi rispetto alle due gare precedenti. Tuttavia la squadra è in buone condizioni e soprattutto sta dimostrando grande maturità ed equilibrio nel corso di questa serie, quindi siamo fiduciosi per le prossima gara. La situazione di Pollone verrà valutata nelle ore che ci porteranno alla gara”. L’ala biancorossa ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia monitorato dallo staff sanitario.