Unieuro a sprazzi ma centra la finale al torneo di Modena

UNIEURO-SELLA: 76-70 (19-12, 35-35, 52-57).

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 4, Harper 23, Pollone 3, Gaspardo 9, Del Chiaro 4, Parravicini 12, Cinciarini 9, Pascolo 4, Magro 4, Dawson ne, Pinza 4, Errede ne. All.: Martino.

SELLA CENTO: Berdini 7, Henderson 3, Delfino 6, Davis 20, Benvenuti 16, Nobile, Alessandrini 5, Sperduto 11, Ramponi, Moretti 2. All.: Di Paolantonio.

Con dieci minuti finali di autorità e presenza difensiva, un sontuoso Demonte Harper nella ripresa e un Matteo Parravicini sempre più convincente, l’Unieuro esce vittoriosa da un match non facile con Cento e centra la finale dell’US Basket Cup che disputerà oggi alle 20.

Si rivede e in quintetto Riccardo Tavernelli, mentre coach Martino decide di tenere a riposo l’acciaccato Dawson.

La sfida è in equilibrio sin dai primi 6’, poi dal 10-10 firmato da Harper e dallo “sparatutto” Davis, l’Unieuro prende in mano le redini del primo quarto e lo chiude sul 19-12 con le solite zampate di Cinciarini, un intenso Parravicini e mandando a segno quasi tutti gli effettivi schierati. Buone sensazioni, dunque che vengono però cancellate da una seconda frazione nella quale Cento alza la pressione fisica e Forlì va in affanno giocando senza le stesse attenzione ed energia.

Ne approfittano un infuocato Sperduto e Lorenzo Benvenuti, uno dei tre “ex” assieme al 2005 Massimiliano Moretti (un passaggio nell’Under 19 biancorossa due anni fa) e il “fu Fulgor Libertas” Nicolò Basile, che rispunta da aggregato alla Sella, Gli emiliani si rimettono in fiducia, sorpassano al 14’12” con un break di 11-2 (21-23) e dopo una reazione da 5 punti in fila di Harper che impatta sul 30-30, vanno avanti 30-35 coi liberi di Carlos Delfino al 18’10”.

Martino non guarda benissimo i suoi che rispondono con Cinciarini e Gaspardo per riuscire, almeno, a portare il match al riposo sulla parità.

Non è comunque la scintilla che riaccende i romagnoli. Di sicuro chi si innesca è Harper, che assieme a Parravicini è il più continuo in una squadra che va a sprazzi: sotto 36-40 al 21’35”, 44-44 al 24’30”, di nuovo a rincorrere sul 49-52 firmato Alessandrini al 26’43”. La coriacea Cento allunga persino sul 53-60 del 31’ nuovamente con le fiammate di Sperduto, ma ecco che arriva la scossa forlivese. La danno Pascolo e Harper, poi ci mette la mano anche Pinza ed è 16-2 per il 69-62 del 35’. Davis e Berdini non vogliono cedere e ricuciono ancora sul 71-70 a -2’38”, ma l’Unieuro si arrocca e colpisce con Parravicini e Gaspardo che a 1’12” dal gong schiaccia il definitivo 76-70.

