Unieuro a Roseto ancora senza Tavernelli. Martino: “Ci serve uno sforzo per reagire”

Nel pieno di un momento delicatissimo, l’Unieuro Forlì domenica alle 18 scende a Roseto a caccia di punti vitali per la classifica. I baincorossi saranno ancora senza Riccardo Tavernelli e il coach Antimo Martino spera in una reazione d’orgoglio: “Ultimo appuntamento di una settimana sicuramente molto intensa, dove siamo reduci da due buone partite in cui però ci è mancato il risultato. Per questo c’è da parte di tutti noi grande voglia di tornare alla vittoria, consapevoli del fatto che Roseto, soprattutto in casa, è alla ricerca di punti preziosi per la propria salvezza. Mancherà ancora Tavernelli e nonostante le tre partite in pochi giorni è il momento per noi di compiere un ultimo sforzo e gettare sul parquet tutte le energie di cui disponiamo, perchè è evidente che siamo alla ricerca di punti importanti per la nostra classifica.”