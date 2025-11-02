Una scintilla dall’Unieuro: la trasferta di Torino sorride a Forlì 62-73

L’Unieuro batte un colpo!
Nella trasferta in Piemonte contro la Reale Mutua Torino, la squadra di Forlì ottiene una vittoria con un distacco di 11 punti. Sul parquet del Pala Gianni Asti finisce 62-73 a favore dei ragazzi allenato da coach Antimo Martino.
Magra consolazione per la squadra di casa che si aggiudica il miglior marcatore di serata: l’ala americana Robert Allen con
20 punti personali. Tra le fila dei romagnoli spiccano le prestazioni di Gaspardo e Harper: 16 punti per ciascuno messi a referto.