“Una raccolta giochi al Palafiera per la Pediatria di Forlì”: l’Unieuro chiama a raccolta i suoi tifosi per domenica primo dicembre

L’Unieuro scende in campo in nome della solidarietà. La Pallacanestro Forlì 2.015, in occasione di Unieuro Forlì-Assigeco Piacenza di domenica 1° dicembre alle ore 18 promuove una raccolta giochi da devolvere al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Morgagni - Pierantoni” di Forlì. Per rendere la raccolta più efficace, in accordo con i responsabili del nosocomio forlivese, si chiede che i giochi donati ricadano nella lista seguente:

Bustine con animali / giochi edicola

Bustine Tatuaggi

Bustine adesivi

Album da colorare

Giornalini

Mandala

Giochi per la prima infanzia

Peluche

Costruzioni

I giochi devono essere nuovi , e non avere pezzi che si smontano facilmente, o con pezzi molto piccoli.

L’iniziativa benefica si inserisce nel “dicembre biancorosso” dedicato alle iniziative di charity. Il mese della beneficenza biancorossa proseguirà con una raccolta alimentare e la consueta serata di Natale, con due associazioni attive sul territorio che saranno destinatarie dei proventi ricavati nel corso della serata. Domenica dicembre i tifosi biancorossi troveranno agli ingressi dell’Unieuro Arena gli scatoloni dedicati alla raccolta.