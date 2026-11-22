Senza Santos-Silva, l’Unieuro Forlì esce a testa alta dal match contro la Gemini Mestre. I biancorossi hanno avuto l’ultima azione per vincere, ma Ceccato non ha trovato la via del canestro.

Sotto gli occhi del pubblico amico dell’Unieuro Arena, la squadra romagnola resiste validamente all’onda d’urto dei veneti per l’intero match, ma viene beffata proprio nei secondi finali. Con la partita che si chiude sul punteggio definitivo di 89-90.

A spingere i padroni di casa sono Perkovic e Gaspardo con, rispettivamente, 19 e 14 punti. Troppo pochi per competere con uno straripate Curry che, tra gli ospiti, mette a referto 23 punti. Che lo proclamano miglior realizzatore della gara.