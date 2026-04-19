Una Forlì già salva si arrende a Pesaro 85-73

Unieuro Forlì Basket
  • 19 aprile 2026
Pietro Aradori, Unieuro Forlì
Pietro Aradori, Unieuro Forlì

Una Unieuro Forlì forse già appagata della salvezza conquistata nel match di una settimana fa contro la Libertas Livorno ha subito una larga sconfitta per 85-73 in casa della Victoria Libertas Pesaro.

Spinti da un Johnson da 21 punti personali messi a segno, utili per guadagnarsi la gloria del miglior realizzatore del match, i marchigiani hanno preso il largo e superato ampiamente i romagnoli.

Degne di nota le prove del solito Aradori e del compagno di squadra Stephens che seguono il cestitsta di Pesaro a quota 18 punti iscritti a referto.

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