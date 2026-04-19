Una Forlì già salva si arrende a Pesaro 85-73

Una Unieuro Forlì forse già appagata della salvezza conquistata nel match di una settimana fa contro la Libertas Livorno ha subito una larga sconfitta per 85-73 in casa della Victoria Libertas Pesaro.
Spinti da un Johnson da 21 punti personali messi a segno, utili per guadagnarsi la gloria del miglior realizzatore del match, i marchigiani hanno preso il largo e superato ampiamente i romagnoli.
Degne di nota le prove del solito Aradori e del compagno di squadra Stephens che seguono il cestitsta di Pesaro a quota 18 punti iscritti a referto.