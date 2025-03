Una acciaccata Unieuro sale a Piacenza. Pollone: “Una partita delicata”

Un sabato in campo per l’Unieuro, che domani alle 18 fa visita all’Assigeco Piacenza, squadra rinnovata rispetto al match di andata, con il doppio cambio degli americani e l’approdo in terra emiliana di Michael Gilmore e Derrick Marks. Così il coach Antimo Martino: “Battendo Orzinuovi domenica scorsa Piacenza ha dimostrato di essere ancora viva, per cui ci aspetta una gara difficilissima. Ci arriviamo dopo una brutta partita a Pesaro e con alle spalle una settimana di lavoro non semplice avendo dovuto convivere con l’infortunio di Tavernelli e con i problemi alla schiena che stanno condizionando gli allenamenti di Magro. Nonostante questo e indipendentemente da chi andrà a referto abbiamo necessità di giocare una partita di carattere per poter pensare di portare a casa due punti fondamentali per la nostra classifica.”

L’ala Luca Pollone inquadra la gara: ”Giochiamo contro una squadra che arriva da un risultato importante, sia per la classifica che per il morale. Sarà quindi una partita molto delicata, perchè gli avversari metteranno in campo tutte le proprie qualità e la loro voglia di portarsi a casa i due punti. Lato nostro, molto dipenderà dalla nostra difesa e da quanto saremo bravi a non fare accendere i loro giocatori offensivamente più importanti. Dovremo mettere tanta energia su entrambi i lati del campo per cercare di portare a casa una partita delicata.”