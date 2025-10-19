Un tunnel infinito, l’Unieuro perde ancora: al Pala Galassi vince Scafati 82-87 VIDEO

Non c’è fine alla crisi della Unieuro Forlì. Seppur lottando fino all’ultimo, la squadra allenata da coach Antimo Martino esce sconfitta anche dal match casalingo contro la Givova Scafati. Il club campano vince sul parquet del Pala Galassi per 82-87.
Trionfo di squadra per la formazione di coach Alessandro Crotti, ma anche sul piano dei singoli dove la guardia americana Walker Caleb si aggiudica il riconoscimento di miglior marcatore di serata con 20 punti personali. Subito dietro per Forlì Kadeem Allen con 19.
Unieuro Forlì - Givova Scafati 82 - 87 (20-14; 21-25; 17-23; 24-25)
Unieuro Forlì: Pepe11, Allen 19, Harper 14, Gaspardo 5, Del Chiaro 6, Pinza 10, Aradori 3, Masciadri 10, Gazzotti 4, Tavernelli n.e., Berluti n.e, Dicorato Romano. All. Antimo Martino. Ass.; Fabrizi e Ruggeri
Givova Scafati: Mascolo 13, Walker 20, Allen 12, Iannuzzi 12, Pullazi 11, Chiera, Mollura 3, Italiano 8, Caroti 8, Fresno. All. Alberto Mazzetti. Ass: Van Den Hende.