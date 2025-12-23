Un successo la cena di beneficenza della Pallacanestro 2.015 Forlì

Nel cuore della città di Forlì, all’interno della ex Chiesa di San Giacomo, presso il complesso San Domenico, si è tenuta nella serata di lunedì 22 dicembre la tradizionale “Cena degli auguri di Natale” con 220 intervenuti, organizzata dalla Pallacanestro Forlì 2.015 e dai soci della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015.

L’evento ha avuto come principale protagonista la solidarietà. Nel corso della serata infatti, grazie all’asta e alla lotteria di beneficenza, sono stati raccolti fondi per un totale di 5.815 euro che verranno devoluti a Ior (Istituto Oncologico Romagnolo), Domus Coop e C.R.I.

I soci della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015, la squadra, lo staff, i rappresentanti delle squadre giovanili, tutti i partner e tanti amici biancorossi, hanno trascorso una serata all’insegna dell’armonia e dello spirito natalizio e hanno avuto modo di conoscere il progetto della Domus Coop “Un giardino che cura”, volto alla creazione di un parco giochi funzionale alla interazione di persone con autismo, oltre alle attività di Ior e Croce Rosse Italiana - Comitato di Forlì.