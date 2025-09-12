Supercoppa A2: Allen sbaglia il libero del pareggio a 1” dalla fine e l’Unieuro cede alla rimonta di Cividale (86-87)

Gesteco Cividale - Unieuro Forlì 87-86

Gesteco Cividale: Redivo 24, Cesana 6, Marangon 2, Ferrari F. 17, Freeman 21, Berti 2, Rota 4, Mastellari 11, Ferrari A., Amici, Brizzi n.e.. All.: Pillastrini..

Unieuro Forlì: Pepe 11, Allen 15, Harper 22, Gaspardo 15, Del Chiaro 5, Tavernelli 4, Aradori 7, Masciadri 3, Gazzotti 2, Pinza 2, Dicorato n.e., Berluti n.e.. All.: Martino.

parziali: 18-28; 35-49; 62-65

Dopo un ottimo primo tempo ed un finale punto a punto, l’Unieuro Forlì perde d’un soffio contro Cividale la semifinale di Supercoppa LNP. Doppia cifra per Harper (22), Gaspardo (15) e Pepe (11). I biancorossi partono subito e, mentre in difesa lasciano Cividale a litigare con il canestro, sull’altro lato del campo la continuità offensiva, a 5’11’’ dalla fine del primo quarto, offre a Pepe la tripla del primo massimo vantaggio sull’8-21. La reazione friulana manda coach Martino al time out sul 17-21 e Forlì si rimette in moto fino al 18-28 di fine primo quarto, segnato a fil di sirena in penetrazione da capitan Tavernelli. Anche i secondi 10’ di gioco sono appannaggio dei romagnoli e con i canestri di Gaspardo e Harper l’Unieuro allunga nuovamente. Di Pepe i liberi del nuovo massimo vantaggio, sul 31-47 a 1’06’’ dal riposo lungo. Il terzo quarto inizia con il recupero dei friulani. Per Forlì segna solo Harper, 6 punti, e a 5’25’’ dall’ultimo mini intervallo Antimo Martino chiama time out sul 50-55. Cividale mantiene l’abbrivio e a 2’50’’ Redivo appoggia il pareggio a quota 59, prima della tripla del sorpasso a 32’’ dalla fine del quarto, cui però risponde Tavernelli, dall’arco, con la bomba del 62-63. Di Allen la penetrazione del 62-65 con il quale inizia l’ultima frazione di gioco. Le squadre restano a contatto e a 6’52’’ la tripla di Masciadri firma il 70-70, prima della mini fuga friulana che a 6’06’’ dalla sirena manda Forlì al time out sul 74-70. Redivo allunga però dall’arco per il massimo vantaggio, ma è di Allen la bomba del 77-73, cui segue l’and-one di Harper per il 79-76 a 4’35’’ dal termine. Subito dopo è un contropiede di Gaspardo a valere il 2+1 del 79 pari, prima del tap.in dello stesso, che vale il 79-81 forlivese. Mastellari e Redivo provano ad indirizzare il match dall’arco con due bombe consecutive. Harper chiude il break dalla linea della carità a 2’04’’ dalla sirena con i libero dell’85-82. A 92’’ è Gaspardo, ai liberi, ad accorciare sul -4, prima dell’87-85 a 1’00’’ dalla sirena segnato da Allen. Nell’arrivo in volata, a 31’’ Cividale gestisce l’azione lunga, che Pepe ferma a 9’’ con un fallo su Redivo. Senza bonus, Cividale rimette in attacco ma Forlì recupera palla. Dall’altro lato Allena fa 1/2 e Forlì lascia il passaggio in finale di Supercoppa a Cividale.