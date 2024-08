Subito Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna in Supercoppa sabato 21 settembre

Subito Unieuro-Fortitudo in Supercoppa. Appuntamento a sabato 21 settembre per la Supercoppa LNP Old Wild West 2024, in programma al Modigliani Forum di Livorno.

Sabato 21 settembre – semifinali

Ore 14.00 Acqua S.Bernardo Cantù - Gruppo Mascio Orzinuovi (Serie A2, prima semifinale)

Ore 16.15 Fabo Herons Montecatini Terme - Liofilchem Roseto (Serie B Nazionale, prima semifinale)

Ore 18.30 Flats Service Fortitudo Bologna - Unieuro Forlì (Serie A2, seconda semifinale)

Ore 20.45 Pielle Livorno - Crifo Wines Ruvo di Puglia (Serie B Nazionale, seconda semifinale)

Domenica 22 settembre – finali

Gare alle ore 16.30 e 19.15