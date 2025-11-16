Stop casalingo per Forlì, al Pala Galassi vince Verona 74-85

  • 16 novembre 2025
Kadeem Allen (Dole Basket Rimini ) Vs. Tyrus Mcgee (Tezenis Verona) (foto Blaco)
L’Unieuro frena la sua corsa. Dopo i buoni risultati delle ultime giornate, la squadra forlivese è stata fermata da Tezenis Verona con un ampio distacco di undici punti. Alla fine del quarto parziale, la squadra di Antimo Martino esce sconfitta dal parquet di casa del Pala Galassi per 74-85.

Buona prestazione per Demonte Harper che ha messo a segno 22 punti - il migliore tra i suoi -, ma che, nella speciale classifica dei marcatori del match viene superato dall’avversario Federico Zampini, ala del Verona che ha chiuso la partita con uno score di 25 punti.

Tabellino

Unieuro Forlì - Tezenis Verona 74-85 (17-21, 22-22, 17-24, 18-18)

Unieuro Forlì: Demonte Harper 22 (2/4, 4/7), Raphael Gaspardo 17 (3/8, 3/6), Pietro Aradori 13 (2/4, 1/2), Simone Pepe 12 (1/3, 2/5), Kadeem Allen 6 (3/8, 0/2), Riccardo Tavernelli 2 (1/1, 0/1), Angelo Del chiaro 2 (1/2, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/1, 0/0), Stefano Masciadri 0 (0/1, 0/1), David jack Bonomi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Pinza 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Demonte Harper, Giulio Gazzotti 7) - Assist: 12 (Demonte Harper, Kadeem Allen, Riccardo Tavernelli 3)

Tezenis Verona: Federico Zampini 25 (5/7, 3/6), Federico Poser 13 (6/6, 0/0), Marco Spanghero 11 (2/4, 2/5), Riccardo Bolpin 10 (1/1, 2/3), Lorenzo Ambrosin 9 (0/1, 3/6), Filippo Baldi rossi 8 (0/2, 2/4), Tyrus Mcgee 6 (0/2, 2/5), Michele Serpilli 3 (0/0, 1/4), Andrew Smith 0 (0/1, 0/0), Davide Pittana 0 (0/0, 0/0), Petar Kuzmanic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 28 6 + 22 (Federico Zampini, Filippo Baldi rossi 6) - Assist: 20 (Federico Zampini 8)

