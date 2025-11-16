Stop casalingo per Forlì, al Pala Galassi vince Verona 74-85

L’Unieuro frena la sua corsa. Dopo i buoni risultati delle ultime giornate, la squadra forlivese è stata fermata da Tezenis Verona con un ampio distacco di undici punti. Alla fine del quarto parziale, la squadra di Antimo Martino esce sconfitta dal parquet di casa del Pala Galassi per 74-85.
Buona prestazione per Demonte Harper che ha messo a segno 22 punti - il migliore tra i suoi -, ma che, nella speciale classifica dei marcatori del match viene superato dall’avversario Federico Zampini, ala del Verona che ha chiuso la partita con uno score di 25 punti.