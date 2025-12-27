Stephens: “Unieuro pronta per tornare a vincere”

Ultima fatica del 2025 per l’Unieuro Forlì che domenica per l’ultima giornata del girone di andata, è chiamata alla trasferta di Monza, in casa di Bergamo. Così il coach Antimo Martino: “Bergamo, con 6 vittorie su 8, dimostra un’importante solidità casalinga. Squadra dotata di notevole atletismo e pericolosità offensiva, come confermano le singole voci statistiche che nel dettaglio la inseriscono tra le prime del campionato. Con il rientro di Harrison e la conferma di Stefanini può contare su due attaccanti capaci di realizzare sia all’interno che fuori dai giochi, ma è una squadra che ha tanti giocatori che possono diventare protagonisti. Servirà una partita importante, nella quale sicuramente l’impatto a rimbalzo e la solidità difensiva avranno un ruolo fondamentale.”

Carico DeShawn Stephens: “Stiamo per affrontare un altro match impegnativo in trasferta. Ci siamo allenati in settimana con tanta energia, che dovremo essere bravi a gettarla sul parquet per cercare di conquistare la vittoria. Siamo pronti e preparati per tornare a vincere affrontando una partita alla volta.”