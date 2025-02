Splendida Unieuro: gran colpo in casa di Cantù (77-81)

Acqua S.Bernardo Cantù-Unieuro Forlì 77 - 81 (17-19; 25-21; 17-25; 18-16)

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ: De Nicolao 8, Piccoli, Moraschini 4, Basile 4, Houge 16, McGee 26, Valentini 6, Baldi Rossi, Riismaa 5, Okeke 8, Beltrami n.e., Vigano n.e. All.: Nicola Brienza. Ass.: Carrea e Costacurta.

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 5, Perkovic 20, Harper, Gaspardo 8, Magro 6, Parravicini 13, Cinciarini 10, Pollone 5, Pascolo 12, Del Chiaro 2. All.: Antimo Martino, Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.

Impresa dell’Unieuro, che si impone 77-81 a Desio in casa di Cantù dopo una gara dalle mille emozioni nel finale. Toni Perkovic ha preso per mano i forlivesi in attacco con 20 punti e 4/11 da tre. Doppia cifra anche per Parravicini (13), Pascolo (12) e Cinciarini (10). Tra i padroni di casa 26 punti per McGee.