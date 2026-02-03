Sollievo Unieuro: per Gaspardo niente fratture o lesioni ai legamenti

Un sospiro di sollievo in casa Unieuro: niente di rotto per Raphael Gaspardo dopo l’uscita per infortunio nel match contro Cento. “La Pallacanestro 2.015 Forlì - si legge in una nota - comunica che, a seguito dell’infortunio occorso nel primo quarto di Forlì - Cento, l’atleta Raphael Gaspardo è stato sottoposto agli esami diagnostici che hanno evidenziato distorsione e contusione del piede e della caviglia sinistra. Si escludono lesioni legamentose e fratture, confermando però un’infiammazione dei tendini e dei tessuti periarticolari del medio piede. Il giocatore ha iniziato subito terapia farmacologica e fisioterapica in accordo con lo staff medico per cercare di recuperare l’atleta quanto prima”.