Si rivede Dawson, ma l’Unieuro cade anche con Cividale (79-82) VIDEO

Unieuro Forlì - UEB Gesteco Cividale 79 - 82 (20-20; 19-13; 13-23; 27-26)

UNIEURO FORLÌ: Parravicni 6, Perkovic 19, Pollone 2, Gaspardo 3, Del Chiaro 2, Dawson 14, Tavernelli 7, Cinciarini 13, Pascolo 10, Magro, Errede n.e. Ercolani n.e.. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.

UEB GESTECO CIVIDALE: Rota 6, Redivo 14, Picconne n.e. Ferrari 15, Dell’Agnello 18, Lamb 10, Mastellari 17, Berti, Marangon 2, Baldini n.e., Natali n.e. All.: Stefano Pillastrini. Ass.: Geromatta e Zamparini. Brutto stop per l’Unieuro, che ritrova Dawson (14 punti) e manda in tribuna Harper, ma cade 79-82 contro Cividale tra la delusione del Pala Galassi. Per i deludenti biancorossi top scorer Perkovic con 19 punti. I biancorossi scivolano fino al 65-75 di metà ultimo quarto, poi la risalita non riesce.