Ruvo di Puglia crolla a Forlì: l’Unieuro domina e vince 86-71

Grande prova di forza dell’Unieuro Forlì.

Nel palazzetto di casa, la squadra romagnola ottiene un’importante e rotonda vittoria contro la pregiata Cifro Wines Ruvo di Puglia. A guidare la squadra di coach Nanni verso il successo sono le prestazioni di Marcus Santos-Silva e Raphael Gaspardo, milgiori marcatori del match con, rispettivamente, 18 e 17 punti personali nel tabellino finale.

Tabellino

Unieuro Forlì - Crifo Wines Ruvo di Puglia 86-71 (28-24, 15-14, 19-14, 24-19)

Unieuro Forlì: Marcus Santos-silva 18 (8/11, 0/0), Raphael Gaspardo 17 (3/4, 3/5), Toni Perkovic 17 (4/9, 3/7), Andrija Josovic 11 (4/4, 1/5), Tommaso Pinza 7 (2/3, 1/1), Nicola Berdini 5 (0/2, 1/2), Fabio Mian 3 (0/0, 1/9), Mattia Ceccato 3 (1/1, 0/1), Giacomo Zanetti 3 (0/0, 1/2), Davide Pascolo 2 (1/1, 0/1), Andrea Costabile 0 (0/1, 0/0), Davide Marcantoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Marcus Santos-silva 9) - Assist: 29 (Nicola Berdini 13)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Vincenzo Guaiana 14 (3/4, 2/3), Riccardo Chinellato 13 (5/12, 1/5), Leonardo Valesin 13 (5/9, 0/1), Mouhammed falilou Mbacke 9 (3/4, 0/0), Dustin Hogue 8 (3/11, 0/2), Prince kahambwe Lumena 7 (3/6, 0/0), Matteo Bogliardi 5 (1/2, 1/2), Thomas Reale 2 (1/1, 0/1), Carmine Berardi 0 (0/0, 0/0), Simone Marcucci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Dustin Hogue 11) - Assist: 8 (Leonardo Valesin, Dustin Hogue 2)