Benvenuti al super derby: RivieraBanca e Unieuro vincono garacinque dei quarti play-off e si ritroveranno in una semifinale dalle mille emozioni. Vittorie a braccetto dallo stesso copione: un primo tempo in pieno controllo, un terzo quarto di grande difficoltà e la zampata decisiva nell’ultimo quarto (con 81 punti per entrambe). Rimini parte bene, si fa sorpassare ma poi rimette la freccia e resiste al ritorno di Brindisi (81-74, su tutti Marini, Johnson e Robinson). Forlì resta praticamente sempre in vantaggio nonostante l’assenza di Perkovic e alla fine resiste con il trio Gaspardo-Cinciarini-Del Chiaro all’assalto di Cividale, con Ferrari che sbaglia la tripla del pareggio (78-81).