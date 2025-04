RivieraBanca e Unieuro sempre più consapevoli delle loro potenzialità

RIMINI ENRICO PASINI Dopo 36 giornate di un estenuante campionato, la serie A2 ha emesso i due primi e definitivi verdetti. Saluta la categoria per scendere in B Nazionale l’Assigeco Piacenza e lo fa per volare dopo sedici anni in massima serie, l’Apu Udine. A incoronare la regina del torneo è stato lo scontro diretto con RivieraBanca che ha tenuto fede alle previsioni di grande equilibrio e straordinario tasso tecnico che l’avevano accompagnato, dando la conferma, prima di tutto a Rimini stessa, che per quell’obiettivo ora raggiunto dai friulani ma che potrà ancora essere conseguito attraverso i play-off, la formazione di Dell’Agnello ha in mano carte altrettanto autorevoli. Inizia adesso un nuovo percorso, ma la meta è la medesima e l’immagine scaturita dal confronto del “Carnera” è quella di una Rbr tornata pienamente consapevole delle sue potenzialità.

Chi sale e chi scende

Anche pienamente in grado di esprimerle in partita? Sì, nonostante la serata difficile di Pierpaolo Marini, e lo diciamo mossi da una sensazione che le statistiche certificano. Dal derby con Pesaro in poi, ogni biancorosso è tornato a esprimersi ai propri livelli, fatta eccezione forse per Camara calato come produttività e più discontinuo nell’imporre nell’area avversaria la propria debordante fisicità. C’è però chi può trascinarlo di nuovo, come un cavaliere fa muovendo le redini di cui sembra effettivamente entrato in possesso. Redini della squadra, intendiamo, quelle che negli ultimi cinque incontri si sta prendendo Gerald Robinson. Il suo è un crescendo di condizione fisica, convinzione e leadership e se mettiamo a raffronto le sue statistiche attuali con quelle del mese di gennaio, il migliore per lui prima dell’infortunio patito nell’epilogo del match di Milano, notiamo che adesso sono in gran parte anche migliori di allora. Non negli assist (calati da 4.6 a 3.2), ma nei punti realizzati (ora 15.2), nelle percentuali da due (dal 45.2% al 54.2%) e dall’arco (dal 40.5% al 50%), nei rimbalzi cresciuti da 2.7 a 3.2 e nell’indice di valutazione che, da 14.3, passa a 15. Se a Rimini basta vincere una delle prossime due gare a Bologna e con Nardò in casa, per prendersi la pole position in griglia, il Robinson attuale è quello che Rbr aveva immaginato e sperava di vedere all’imbocco della fase decisiva del campionato.

Vincere le gare sporche