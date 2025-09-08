Quasi mille tifosi per l’Unieuro: il sindaco Zattini consegna il Sigillo di Caterina Sforza a Nicosanti e Gherardini

Quasi mille tifosi biancorossi in una serata all’insegna dell’orgoglio forlivese, dell’emozione e della convivialità; un abbraccio della città a squadra e società alla vigilia dell’inizio della stagione agonistica. Questo, in estrema sintesi, quanto andato in scena fra le mura dello storico Villa Romiti, lì “Dove tutto è iniziato”, come ha ricordato l’ospite d’onore della serata, un emozionatissimo Maurizio Gherardini.

Aperta dall’intervento del socio fondatore Riccardo Pinza, davanti a 800 tifosi la serata è proseguita con la sfilata della squadra, le parole di coach Antimo Martino e del GM Renato Pasquali. Quindi, una volta presentati i membri dello staff organizzativo, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha conferito a Maurizio Gherardini e al presidente della Pallacanestro 2.015 Forlì, Giancarlo Nicosanti, il Sigillo di Caterina Sforza, il più alto riconoscimento che solamente il sindaco può conferire ad un cittadino forlivese. Commosse le parole di Maurizio Gherardini e di Giancarlo Nicosanti, che hanno preso parola dopo aver ricevuto l’onorificenza.