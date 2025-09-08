Presentazione ufficiale della Pallacanestro 2.015 Forlì: appuntamento al Villa Romiti

La Pallacanestro 2.015 Forlì è lieta di invitare tutti i propri tifosi ed appassionati alla serata di presentazione ufficiale della squadra, che si terrà oggi Lunedì 8 settembre presso il “Villa Romiti”.

La serata inizierà alle ore 17.00 con l’allenamento a porte aperte. Alle 19.00 le società del territorio, impegnate nell’attività giovanile, AICS Basket Forlì, Junior Basket Ca’Ossi, Gaetano Scirea Bertinoro e Cesena Basket 2005 daranno vita ad una serie di sfide 3 vs 3.

Alle ore 19.45 si terrà la presentazione della squadra. I giocatori e i membri dello staff tecnico e organizzativo saranno chiamati uno ad uno dopo gli interventi di rito dei vertici della società e della Fondazione Pallacanestro 2.015 Forlì, unitamente alle Autorità.

In chiusura, un dj set animerà il conclusivo momento conviviale, a base di piadina e birra offerto dalla società, durante il quale i tifosi potranno incontrare i giocatori biancorossi e lo staff, per scattare foto, chiedere autografi e scambiare due parole, all’inizio della settimana che ci porta alla disputa della Supercoppa.

Per l’occasione, dalle ore 17.00, presso la biglietteria interna del “Villa Romiti” sarà attiva la campagna abbonamenti. Tutte le info sui costi al link https://bit.ly/AbbPf-2526 .

Per l’organizzazione della serata si ringraziano i partner biancorossi La Sosta, Locanda Appennino, Don Abbondio, Da Gusto, Arquebuse e Panificio di Camillo.