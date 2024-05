Play-off A2 tabellone Oro, L’Unieuro Forlì per il bis: ma stasera contro Vigevano il copione tattico sarà diverso

È un play-off in stile “missione” quello che l’Unieuro ha iniziato a vivere domenica e a 48 ore dalla prima, riuscita conquista, i biancorossi tornano a immergersi nell’abbraccio dei propri tifosi per cercare di muovere il secondo e importante passo in direzione del primo “traguardo volante”: l’accesso alle semifinali.

Alle 20.30, sotto la direzione di Costa, Attard e Mrzulli, va in onda garadue della serie dei quarti con l’Elachem Vigevano e ripetere la prova di grande concentrazione, intensità e concretezza del primo match è la condizione indispensabile per andare venerdì a Vigevano con il 2-0 a proprio favore.



Una partita diversa

Consapevole della necessità di avere sempre tutti i suoi elementi allineati e focalizzati sui 40 minuti che li attendono, già nell’immediato post partita di domenica. il coach biancorosso Antimo Martino ha spostato le attenzioni sulla sfida odierna, avvisando tutti che come di prassi in un play-off, il copione di garadue, dal punto di vista tattico, potrebbe essere anche molto diverso da quello di garauno. Saperlo leggere e interpretare adeguatamente è la pre-condizione del successo. Quello che, poi, arriverà se i romagnoli sapranno anche eseguire con la lucidità e l’efficacia mostrate domenica.



Cosa dovranno eseguire?

Fatto salvo che Vigevano dovrà profondere in campo sin dalla palla a due più agonismo e che dovrà adottare soluzioni tattiche diverse per sopperire a carenze evidenti specialmente nel settore lunghi, dove solo Battistini e un Weideman emerso domenica a giochi fatti assicurano sostanza, ci sono vantaggi che l’Unieuro sa di potere e dovere sfruttare. Uno di questi è proprio in area.



La differenza nel pitturato

Due giorni fa Daniele Magro ha fatto capire che in questa serie, offensivamente, può essere un fattore e va cavalcato al pari di un Davide Pascolo presentissimo e a Xavier Johnson. Sempre ammesso che l’ala-pivot statunitense non si intestardisca di nuovo con le conclusioni carpiate e avvitate dai sei metri come nella seconda parte del primo match. Complessivamente Forlì ha realizzato 42 punti in area e questo territorio va esplorato e conquistato non solo “di posizione” (tanto più se l’Elachem ricorrerà a difese a zona e a un prevedibile collassamento interno anche dei piccoli), ma anche attraverso penetrazioni e gioco spalle a canestro dove Zampini e Radonjic hanno un gap atletico a proprio netto favore. Servirà farlo, comunque, attraverso la circolazione e il movimento di palla e uomini come nel primo tempo di domenica. I 21 assist distribuiti, di cui 6 da Valentini, e le sole 7 perse, sono lì a dimostrare che facendo muovere la retroguardia ospite i biancorossi sanno creare soluzioni ad alta percentuale.

Il resto, poi, lo farà il talento dei singoli e oltre al già citato e sempre più impattante Zampini, anche due “animali da play-off” come Cinciarini e Pascolo appaiono più caldi che mai dopo il primo round di quella che emotivamente è vissuta come una missione da parte dell’Unieuro.

Chiusura via Punta di Ferro

Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che per esigenze di ordine pubblico, la Questura di Forlì ha disposto la chiusura di via Punta di Ferro nel tratto di strada compreso tra le rotonde di via Cervese e via Piero Camporesi, a partire dalle ore 19.30. Chi avesse accesso al parcheggio interno dell’Unieuro Arena potrà esibire il proprio pass per accedere al tratto di strada sopra indicato.