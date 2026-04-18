Pinza: “Unieuro a Pesaro con cuore leggero e voglia di vincere”

A salvezza ottenuta e con il derby casalingo contro la Fortitudo sullo sfondo, l’Unieuro Forlì si appresta ad affrontare la difficile trasferta di Pesaro (domenica, ore 19).

Così il coach Antimo Martino: “Affrontiamo una squadra che sta disputando una grandissima stagione e a cui va riconosciuto di essere stata poco fortunata con l’esclusione di Bergamo e poi per una serie di infortuni che ne stanno ostacolando la rincorsa alla promozione diretta. Tuttavia, anche nella difficoltà hanno dimostrato grande compattezza e valori assoluti per cui mi aspetto una gara complessa. Da parte nostra dopo l’importante vittoria di domenica scorsa abbiamo il vantaggio di giocare con entusiasmo e meno pressione rispetto ai nostri avversari.”

Parola poi a Tommaso Pinza: “La partita contro Pesaro sarà sicuramente tosta, perché loro si giocano la possibilità di fare il salto di categoria direttamente e quindi per loro è la partita della vita. Noi, però, veniamo da una bellissima vittoria casalinga, che ci ha permesso di agguantare la salvezza diretta, quindi arriveremo a Pesaro a cuor leggero, ma senza aver perso la voglia di giocare e vincere”.