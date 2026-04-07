Pepe spinge l’Unieuro verso Verona: “Pronti a lottare su ogni pallone”

L’Unieuro Forlì fa visita a Verona nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione (mercoledì 8 aprile, 20.30), valido per la 35a giornata. Morale alto per i biancorossi dopo la vittoria di domenica contro Roseto, ma la gestione della condizione fisica di diversi giocatori condiziona il lavoro dello staff tecnico romagnolo. Così il coach Antimo Martino: “Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo bisogno ancora di due vittorie. Restiamo concentrati, pronti ad affrontare le prossime partite. Verona è una squadra molto forte, tra l’altro con il potenziale ben distribuito su tanti giocatori. Sarà quindi necessaria una grandissima partita e sarà indispensabile per noi partire dalla convinzione di avere le qualità per mettere in difficoltà i nostri avversari.”

Simone Pepe suona la carica: “Ci prepariamo ad affrontare la prima di 4 finali che ci restano da giocare contro una squadra molto forte, dal canto nostro cerchiamo di recuperare le energie e gli acciacchi e ci prepariamo a lottare su ogni pallone, provando a prenderci una vittoria che varrebbe oro per noi”