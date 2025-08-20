Passione Unieuro: verso quota 2mila abbonamenti

Passione Unieuro: nei primi due giorni di riapertura dei termini per l’esercizio del diritto di prelazione, comunicata a seguito dell’introduzione del biglietto nominale da parte di autorità competenti, FIP e LNP, la campagna abbonamenti “Certi amori non finiscono” va verso quota 2.000 sottoscrizioni. Si ricorda che fino a domenica 24 agosto sarà possibile rinnovare il vecchio abbonamento ed esercitare il diritto di prelazione come da indicazioni al seguente link: https://bit.ly/AbbPf-2526.La società rinnova l’invito a sottoscrivere l’abbonamento o a prediligere a stagione in corso l’acquisto del biglietto in prevendita, fra settimana, al fine di evitare lunghe code alla Unieuro Arena a causa dell’introduzione del biglietto nominale, con la presentazione del documento d’identità e la registrazione dei dati personali ad allungare inevitabilmente le tempistiche di rilascio del biglietto.