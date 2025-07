Ora è ufficiale: Parravicini saluta l’Unieuro e passa a Rieti

Ora è ufficiale, Matteo Parravicini ha chiuso la sua parentesi a Forlì ed è stato annunciato da Rieri: “La RSR Sebastiani Rieti - si legge in una nota - comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Matteo Parravicini fino al 30/06/2026”.

Le prima parole di Parravicini come nuovo giocatore della Sebastiani: «Sono molto orgoglioso di questa opportunità e sono grato alla società per avermi voluto. La Sebastiani è una realtà ambiziosa abituata a ottenere risultati importanti e questo è decisamente motivo di grande stimolo per me. Sono contento di poter lavorare agli ordini di coach Ciani del quale ho sempre avuto grande stima così come poter giocare per una piazza che ho sempre ammirato e rispettato per il calore e la passione che ci sono intorno alla squadra. Non vedo l’ora di immergermi in questa avventura che sarà sicuramente piena di soddisfazioni».