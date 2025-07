Ora è ufficiale: Masciadri torna all’Unieuro

L‘Unieuro ha ufficializzato con una nota il ritorno a Forlì di Stefano Masciadri. “La Pallacanestro Forlì 2.015 è lieta di annunciare il ritorno a Forlì di Stefano Masciadri. Ala di 200 cm del 1989, Stefano Masciadri nasce a Giussano (MI) ma cresce cestisticamente a Bologna, sponda Virtus, squadra che lo accompagna tra i senior. Nel biennio 2008-2010 la carriera di Masciadri prende quindi slancio da Forlì, dove Stefano è allenato da coach Giampaolo Di Lorenzo, in Serie A Dilettanti, l’attuale Serie B, prima dell’approdo a Casale Monferrato, squadra con la quale conquista la Serie A1.

Nel 2011 Masciadri ritrova coach Di Lorenzo ad Omegna, dove trascorre 4 stagioni affermandosi come giocatore di valore assoluto per il secondo campionato italiano. La Romagna rappresenta un richiamo fortissimo per Stefano, che nel 2015 accetta la chiamata della Ravenna di coach Antimo Martino, per quella che si rivelerà l’epoca d’oro della pallacanestro ravennate. Qui Masciadri rimane fino al 2019, quando opta per il trasferimento all’Andrea Costa Imola, viaggiando a 9.8 punti di media con il 50.3% dal campo.

Dopo la breve parentesi fuori dalla Romagna, a Bergamo nel 2020/21, sempre in A2, dove realizza 7,5 punti di media raccogliendo 4 rimbalzi a partita, Masciadri sposa il progetto di rinascita della pallacanestro riminese e firma con RBR in Serie B. La promozione in A2 è immediata ed il suo fattivo contributo rappresenta un punto fermo per i rivieraschi. Nelle 50 partite disputate con la maglia di Rimini nella stagione appena terminata, Stefano Masciadri ha toccato due volte il suo high stagionale di 13 punti, nella vittoria al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna e nella sconfitta dell’Unieuro Arena nel gennaio scorso”.