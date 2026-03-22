Non basta un super Stephens, Forlì si arrende a Ruvo di Puglia 87-84

Nello scontro diretto dei bassi fondi della classifica di Serie A2, l’Unieuro Forlì deve arrendersi ai padroni di casa del Crifo Wines Ruvo di Puglia.
La squadra pugliese, con una prova di forza fino allo scadere del quarto parziale, guadagna una vittoria importante contro i romagnoli con il ristretto punteggio finale di 87-84.
A nulla è servita, alla squadra allenata da coach Antimo Martino l’ottima prestazione offerta da DeShawn Stephens che, con un totale di 27 punti personali, si porta a casa un meritato titolo di Mvp del match.