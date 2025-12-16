Non avendo 90 punti nelle mani, all’Unieuro per vincere serve tanta difesa

Che fosse una trasferta complicata lo si sapeva, ma proprio per questo e per quel “combinato disposto” dato dall’assenza dell’asse play-pivot titolare di Avellino (Grande-Zerini) e dalla teorica sferzata di positività impressa in casa forlivese dal successo su Pistoia e dall’arrivo di Stephens, era lecito, anzi doveroso, aspettarsi dall’Unieuro ben altro spirito di quello che, invece, l’ha contraddistinta al Pala Del Mauro.
La sconfitta invece, oltre a rendere nuovamente complicato il cammino verso i play-in, ora a 4 punti dai romagnoli, ha palesato tutti i limiti di energia fisica e mentale che sono il vero, grande difetto della squadra. Per vincere in trasferta serve tutt’altro atteggiamento e altra intensità e se l’Unieuro continua a non darne dimostrazione, c’è da domandarsi se mai ne sia capace o cosa possa farle realmente scattare.