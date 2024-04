Nicosanti carica l’Unieuro per i play-off: “Ci serve un’impresa e il tifo sarà fondamentale”

I play-off sono all’orizzonte e il presidente Giancarlo Nicosanti suona la carica in casa Unieuro. “E’ da metà agosto che aspettiamo l’inizio dei playoff. Otto mesi di duro lavoro per prepararci a questo momento; otto mesi in cui tutto il nostro staff ha lavorato per costruire una squadra pronta, coesa e vincente. Sono stati mesi entusiasmanti culminati con la vittoria in campionato, ribadita dopo la fase ad orologio e con la vittoria della Coppa Italia!

Ora dobbiamo completare la stagione facendo una vera e propria impresa! Sappiamo che ci arriviamo senza Kadeem, cui va il più grosso in bocca al lupo da tutti noi, ma questo non dovrà essere un limite, se tutti noi ci crediamo e vi assicuro che tutti noi ci crediamo. La società, lo staff, la squadra ci crede fermamente nel realizzare il nostro sogno. Non sarà facile ma semplicemente dovremo vincere tutte le partite in casa da ora in avanti e se faremo qualche blitz esterno accorceremo le serie. Chiaramente il “fattore campo” giocherà un ruolo fondamentale; tutti i nostri tifosi dovranno portare il proprio contributo affollando l’Unieuro Arena come non mai, perchè solo assieme potremo raggiungere il nostro obiettivo; tutti dovranno far sentire il “fattore campo” che spinge i nostri giocatori a dare quel qualcosa in più che serve per vincere le partite. Il tutto nella massima correttezza, avendo già pagato un prezzo alto, ma con la forza e l’energia che i nostri tifosi sanno esprimere a partire dalla nostra fantastica Curva Nord Forlì, ma che dovrà coinvolgere tutto il palazzo. Se riusciremo in questa vera e propria impresa avremmo realizzato un qualcosa di unico e forse irripetibile, che rimarrà nella storia della nostra società, della nostra città e dell’intero basket italiano”.